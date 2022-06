Il rock-blues dei “Dog Day Two” martedì al Ciro Sound Live

Brescia. Martedì 14 giugno sarà la musica dei Dog Day Two protagonista al Ciro Sound Live. Si tratta di una formazione di giovani musicisti che propongono il meglio del repertorio del rock-blues angloamericano, dagli anni ’70 in poi. Oltre ai brani noti non mancano canzoni originali composte dal gruppo.

Il concerto inizia intorno alle ore 21,15 e si svolge nel cortile del Ristorante Pizzeria “Da Ciro” a Mompiano in via Cacciadenno 6.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: 030 2004488.

Dog Day Two è un combo rock composto da Federico Montuschi (voce e chitarra), Luca Morari (voce e chitarra), Beppe Pedersini (basso) e da Cristiano Pellegrini (batteria).

La proposta è un rock fresco e coinvolgente con le migliori cover dagli anni 70 in avanti: dai Rolling Stones ai Creedence, dai Pink Floyd ai Dire Straits, dai Cure ai Green Day, e dai Pearl Jam… alla Dog Day Two, che non ci farà mancare anche qualche brano rock di produzione propria.