Brescia, tre concerti del Conservatorio Luca Marenzio

Brescia. Il Conservatorio ‘Luca Marenzio’ di Brescia, in collaborazione con il Comune di Brescia, è lieto di offrire al pubblico cittadino tre nuovi importanti eventi musicali

Il primo appuntamento, programmato per martedì 14 giugno alle 18.30 presso l’Auditorium San Barnaba, vedrà un’esibizione della Marenzio Kinder Orchestra, frutto di un nuovo progetto del Conservatorio, coordinato dal Dipartimento di Didattica, che punta a far avvicinare alla pratica musicale in orchestra giovanissimi allievi di 7 e 8 anni. Grazie anche al supporto logistico di Cavalli Musica, i bambini hanno svolto un’attività che attraverso un approccio ludico, attivo, di gruppo e tramite l’utilizzo facilitato degli strumenti musicali, ha permesso loro di maturare competenze ritmiche, melodiche, interpretative, di ascolto reciproco e di cooperazione. Sotto la direzione del M° Gabriele Rubino, la compagine eseguirà musiche di I. Stravinskij, P.I. Čajkovskij, C. Saint-Saëns, B. Bartók e Leopold Mozart.

Giovedì 16 giugno alle 20, sempre presso l’Auditorium San Barnaba, sarà invece la volta della Big Band del Conservatorio, che sotto la direzione di Corrado Guarino e Luca Missiti dedicherà l’intera serata alla figura di Charles Mingus, il grande jazzista scomparso nel 1979 che tanto influsso ebbe anche sul jazz italiano.

Nata nel 2004, la Big Band del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia coinvolge i migliori allievi dei corsi di jazz e di strumenti a fiato. Negli anni scorsi ha realizzato progetti che spaziano dal repertorio jazzistico “classico” a quello contemporaneo, anche con ospiti del prestigio di Franco D’Andrea, Gianluigi Trovesi, Tino Tracanna, Lito Fontana, Guido Bombardieri, Bruno Tommaso. Nel 2007 ha realizzato un concerto trasmesso in diretta da Radio Vaticana; nel 2009 ha partecipato al “Villa Celimontana Jazz Festival” a Roma; nel 2016 ha partecipato con un concerto dedicato a jazz e Shakespeare alla rassegna “Shakespeare Imago Mundi” del Ctb -Teatro Stabile di Brescia. La direzione è affidata a Corrado Guarino, docente di Composizione jazz, ma occasionalmente anche a direttori ospiti o a studenti dei corsi jazz

Infine, venerdì 17 giugno alle 20, nel Cortile del Palazzo del Broletto, il Dipartimento di Popular Music del Conservatorio offrirà un concerto interamente di Musica Pop, nel corso del quale numerosi interpreti si alterneranno in numerosi brani del repertorio leggero italiano e internazionale.

Il Dipartimento di Popular Music del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia apre ufficialmente i battenti nel 2019. Fin da subito l’indirizzo didattico del corso di Musica d’insieme, tenuto dal polistrumentista e compositore Emanuele Maniscalco, ha privilegiato un taglio creativo, in cui gli Allievi sono stimolati a mettersi in relazione con i diversi stili del pop e del rock in modo flessibile e responsabile. Essendo inoltre diversi Allievi, oltre che strumentisti, anche compositori e songwriter, il momento dell’insieme è uno spazio importante per la presentazione di brani nuovi e l’arrangiamento collettivo. Il programma del concerto prevede quindi una certa quantità di materiale originale, oltre alla rivisitazione di alcuni classici italiani e internazionali, e brani della scena contemporanea (mainstream e no).

Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.

Info: www.consbs.it

0302886711.