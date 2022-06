L’Audax Duo martedì sera al Ciro Sound Live

Brescia. Appuntamento speciale martedì 7 giugno al “Ciro Sound Live”, l’iniziativa che propone un dopo-cena con musica dal vivo: si tiene il concerto dell’Audax Duo, una formazione minimale nella quale la voce solista di Miriam Civettini viene accompagnata unicamente da un basso elettrico, quello di Max Gabanizza. Si svolge presso il Ristorante Pizzeria “Da Ciro”, a Mompiano in via Cacciadenno 6 e l’inizio è previsto intorno alle ore 21,15. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni e prenotazioni: 030 2004488

Audax Duo è un progetto davvero “audace”, realizzato da due personaggi che da parecchi anni sono in attività in formazioni diverse. Si tratta di Miriam Civettini (voce) e Max Gabanizza (basso e contrabbasso), che, oltre a eseguire un repertorio di brani propri, riarrangiano brani famosi in chiave acustica con solo basso e voce. Max Gabanizza ha suonato con grandi della musica italiana e internazionale: da Fred Bongusto a Mauro Pagani, da Massimo Bubola a Eugenio Finardi, fino a Chuck Berry, mito della musica rock. Miriam Civettini ha figurato come corista e voce principale in diversi collettivi di musica pop e country ed è protagonista del progetto “Mimì con noi”.