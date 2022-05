Stasera al Gasoline, Moa Holmsten reinterpreta il sound di Springsteen

Castegnato. L’artista svedese Moa Holmsten dà il la agli appuntamenti previsti dalla narrativa del Contest “Cover Me” organizzato dal gruppo “NOI & Springsteen” e scuote il Gasoline Road Bar, il locale cult della musica alternative sul suolo bresciano (Castegnato) con le note crude e rockettare di un’abile rielaborazione del sound di Bruce Springsteen.

L’agenda dei fan di The Boss è sempre più ricca e piena di appuntamenti: dalla fresh breaking news del ritorno del cantautore americano entro i confini del Bel Paese, alla prossima partenza del contest – martedì 31 maggio è la deadline prevista per l’invio delle candidature alla competizione musicale – infine l’imperdibile concerto dell’artista svedese, Moa Holmsten e Band: venerdì 27 maggio al Gasoline Road Bar, Castegnato (Bs).

Moa Holmsten vanta un’esperienza incredibile, dalla band femminile Meldrum e, successivamente, con i Motorhead e molte altre band di spicco della scena rock musicale. L’ingresso è gratuito e l’inizio della live session è previsto per le ore 21.30, mentre il locale e la cucina apriranno già a partire dalle ore 20.00; la prenotazione è fortemente consigliata causa posti limitati.