Brescia, fan in attesa dal primo mattino per il concerto di Blanco

Brescia. C’è grande attesa a Brescia per il concerto di Blanco al teatro Morato. Le fan dell’artista bresciano di Calvagese della Riviera sono già in attesa dalle prime ore del mattino all’esterno dell’auditorium.

Doppio concerto per l’interprete di «Brividi», questa venerdì sera e sabato, a conclusione di un tour che ha portato il giovane trionfatore di Sanremo 2022 (in coppia con Mamhood), in giro per l’Italia, con 15 appuntamenti tutti da sold out, in attesa del viaggio estivo che prevede 19 tappe: la data inaugurale il 18 giugno dal Connection Festival di Locarno, fino alla doppia data del 16-17 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Trecentomila i biglietti venduti.