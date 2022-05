“Onda d’Urto”: Punkreas e Bunna dedicano una canzone all’emittente bresciana

Brescia. “Onda d’Urto” è la nuova canzone scritta, registrata e interpretata da Punkreas e Bunna, storica voce e fondatore degli Africa Unite. Una canzone scritta per sostenere Radio Onda d’Urto e la sua festa d’agosto, che dal 10 al 27 festeggerà la trentesima edizione. La canzone è stata registrata negli studi di Indiebox, casa discografica e studio di registrazione situato a Brescia.

Il brano, con il remix realizzato da Walter “Bonnot” Bonanno, produttore discografico tra gli altri degli Assalti Frontali, diventerà un vinile in 7 pollici stampato in sole 300 copie e firmate dagli artisti. Le due versioni del brano arriveranno anche in rete ma tra qualche settimana.Un breve estratto lo si può trovare (qui) sui social della Radio. Per prenotare il vinile, che arriverà fisicamente ad inizio ottobre, chiamare lo 03045670.

Onda d’Urto è la colonna sonora della campagna abbonamenti 2022 dell’emittente bresciana nata nel 1985. La campagna abbonamenti proseguirà fino a domenica 29 maggio: bastano da 8 euro al mese. Ci si abbona su radiondadurto.org. Sempre sul tema è attivo anche il 5×1000 con il codice 02084620174.

Queste iniziative rientrano all’interno della necessità, per Radio Onda d’Urto, di raccogliere fondi per un altro anno di informazione senza pubblicità e, più nello specifico, di fare arrivare il “Gatto Nero”, sano e salvo, alla 30esima festa della radio, in calendario dal 10 al 27 agosto in via Serenissima a Brescia.

FESTA – Al riguardo si va completando il programma del palco principale della XXX Festa di Radio Onda d’Urto. Prevendite già aperte per i due concerti di punta, quelli di Ben Harper & The Innocent Criminals (30 euro, 11 agosto) e Caparezza (25 euro). Le prevendite sono su mailticket.it e ticketone.it. Niente prevendite, ma ingresso alla porta, per gli altri concerti, che come spaziano spaziano tra i generi della scena alternativa.

Giovedì 11 agosto 2022 – Ben Harper & The Innocent Criminals (Usa). Costo: 30 euro + dpp. Prevendite già aperte: acquista il tuo biglietto qui (mailticket.it) oppure qui (ticketone.it)!

Venerdì 12 agosto 2022 – Caparezza con “Exuvia Tour”. Costo: 25 euro + dpp. Prevendite già aperte: acquista il tuo biglietto qui (mailticket.it) oppure qui (ticketone.it) Sabato 13 agosto 2022 – Immanuel Casto + Karma B

Lunedì 15 agosto 2022 – Nebula (Usa) + Ufomammut

Martedì 16 agosto 2022 – Willie Peyote + Hu Mercoledì 17 agosto 2022 – Morgan Heritage (Usa/Giamaica) Giovedì 18 agosto 2022 – Laura Cox Band (Inghilterra/Francia) + The Hormonauts

Venerdì 19 agosto 2022 – Mellow Mood

Martedì 23 agosto – Noyz Narcos + Ketama 126

Mercoledì 24 agosto – Punkreas + Bull Brigade

Giovedì 25 agosto 2022 – Ernia + Vegas Jones

Venerdì 26 agosto – Myss Keta + Ditonellapiaga