LDA a Elnòs Shopping: firmacopie dalle 18 nello spazio eventi

Roncadelle. Giovedì 26 maggio alle ore 18 LDA sarà a ELNÒS Shopping, al primo piano nello spazio eventi accanto a Sportland, per firmare le copie del suo album “LDA”.

Sin dalle prime esibizioni all’interno della scuola di Amici, LDA ha riscosso un grandissimo successo, collezionando da subito milioni di streaming già con il primo inedito “Quello che fa male”, certificato in breve tempo oro e poi platino (record assoluto nei tempi di certificazioni relativamente ad “Amici”, ed entrato nella Top 50 Italia di Spotify.

L’album “LDA” è stato anticipato da “Bandana”, il nuovo singolo pubblicato lo scorso 24 aprile che conferma la scrittura da hitmaker di Luca: durante il percorso nella scuola, LDA ha presentato quattro brani inediti, primo dei quali è “Quello che fa male”, certificato prima oro e poi platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia). Ha pubblicato in seguito “SAI”, “Scusa” e “Io volevo solo te”, tutti singoli che hanno reso LDA uno degli allievi più amati di Amici21, facendogli conquistare oltre 60 milioni di streaming (audio e video) e l’affetto delle centinaia di migliaia di fan che lo seguono giornalmente.

Per partecipare all’evento sarà necessario presentare il CD dell’artista e ritirare l’apposito pass all’infopoint (un pass per ogni cd, da mostrare possibilmente insieme allo scontrino di acquisto); il pass sarà necessario anche per scaricare la propria foto con l’artista, realizzata dal fotografo ufficiale, dal portale dedicato a evento concluso.

L’accesso all’area evento sarà regolata per numero di pass; i titolari dei primi 60 pass potranno accedere all’area delle ore 17; i numeri successivi al 60 saranno invitati ad unirsi alla coda, per gruppi di 20, solo successivamente, per evitare eccessivi assembramenti in galleria

Si ricorda che per accedere all’area è necessario indossare mascherina FFP2