La banda cittadina “Isidoro Capitanio” suona in memoria della Strage

Brescia. Quest’anno finalmente la “Isidoro Capitanio” ritorna sotto il Porticato di Palazzo Loggia, venerdì 27 maggio alle ore 21, con il concerto dedicato alle vittime della strage. Il 31 maggio 1974 la Banda cittadina di Brescia apriva il corteo funebre delle prime sei vittime della strage, Giulietta Banzi Bazoli, Livia Bottardi Milani, Euplo Natali, Bartolomeo Talenti, Alberto Trebeschi e Clementina Calzari Trebeschi. Il 3 giugno la “Isidoro Capitanio” accompagnava i funerali di Luigi Pinto, la settima vittima. Vittorio Zambarda, l’ottava vittima della strage, muore il 16 giugno e i suoi funerali si svolgono a Salò, sua città natale. Da allora la Banda cittadina di Brescia ogni anno dedica un concerto alle vittime della strage confermando il proprio impegno civile e il forte legame con l’intera comunità bresciana. La situazione pandemica ha impedito nel 2020 e nel 2021 la presenza fisica dei componenti della “Isidoro Capitanio” sotto il Porticato della Loggia per l’esecuzione del concerto.

L’Associazione non poteva però non partecipare anche in questi due anni al doveroso ricordo di tutte le persone che hanno subito e sofferto i feroci segni di quella terribile giornata e così ha realizzato due audiovideo che sono ancora tutt’oggi disponibili all’ascolto e alla visione su diversi Social.

Il programma della serata del 27 maggio prevede in apertura l’esecuzione dell’Inno Nazionale e dell’Inno dei Partigiani e a seguire: J.P. Sousa, The Honored Dead; J.S. Bach / arr. A. Reed, Thus Do You Fare, My Jesus; King Henry VIII / arr. P. Sparke, Pastime With Good Company; G. Facchinetti / trascr. S. Negretti, Piccola Suite per Banda Sinfonica dalle musiche di scena per il dramma “Un uomo è un uomo” di Bertolt Breckt (Introduzione – Prologo – Marcia militare – Canzone dei soldati – Musica del circo); L. van Beethoven / S. Negretti, Marcia trionfale; D. Delle Cese / arr. J.R Bourgeois, Inglesina – “The Little English Girl”; G. Mariotti, Galicia – Rapsodia per Banda; C. Saint-Saens / rev. G. Mariotti, Ocident et Orient – Grande marche; V. Bellini / trascr. F. Cesarini, Sinfonia da Norma. Dirigono: Sergio Negretti e Giuliano Mariotti. Dirigono il concerto i maestri Sergio Negretti e Giuliano Mariotti.