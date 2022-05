Domenica al Castelli Rock N’ Rights, per i 61 anni di Amnesty International

Brescia. Domenica 29 maggio 2022 dalle 17:30 si terrà l’evento Rock N’ Rights: Musica e diritti presso Arena Parco Castelli a Brescia con il patrocinio del Comune di Brescia e la speciale partecipazione del Brescia Pride.

“Il giorno successivo all’Anniversario di Amnesty International ci facciamo sentire per ribadire che da 61 anni Amnesty International lotta per difendere i diritti umani di tutte e tutti, diritti che ci appartengono dal momento in cui nasciamo e che non ci possono essere tolti. La forza del legame con i nostri diritti viene raccontata attraverso la forza del legame tra anime e musica. Ed è proprio così, con la musica, che vogliamo dare l’opportunità a tutte e tutti di esibirsi su un palco in libertà. Vogliamo riunire su uno stesso palco tutte quelle persone legate dalla passione per la musica, le arti e lo spettacolo dimostrando che se anche generi musicali diversi possono condividere uno stesso palco durante un’unica eccezionale serata, anche gli esseri umani possono condividere uno stesso pianeta rispettandosi per ciò che sono e rispettando la loro straordinaria unicità. Difendere i diritti umani non è una lotta di pochi, è la realtà di ognuno di noi e vogliamo ribadirlo così, nel modo più diretto possibile, attraverso molte e molti splendide e splendidi artisti che ci accompagneranno per 5 ore piene di gioia e libertà.”