“Only Stones” martedì sera al Ciro Sound Live

Brescia. Continuano gli appuntamenti del martedì con le serate del “Ciro Sound Live”, l’iniziativa che propone ogni settimana un dopo-cena con musica dal vivo. Martedì 24 maggio è atteso il gruppo Only Stones con il suo repertorio di brani dei Rolling Stones. Il concerto inizia intorno alle ore 21,15 e si svolge al Ristorante Pizzeria “Da Ciro”, a Mompiano in via Cacciadenno 6. L’ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni: 030 2004488

Il gruppo è formato da Renzo Nardin (voce), Giorgio Moser (chitarra), Gigi Berghem (chitarra), Mimmo Saponaro (basso), Guido Minelli (tastiere), Giampiero Bolpagni (batteria). Nasce negli anni ’90 spinto dalla passione dei sei componenti per la musica della storica band dei Rolling Stones. Il repertorio è infatti formato unicamente da cover del leggendario gruppo inglese. Il concerto è particolarmente coinvolgente grazie all’interpretazione molto sentita del cantante e agli arrangiamenti che rispecchiano fedelmente gli originali.