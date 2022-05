“Solo per te”, concerti esclusivi nei luoghi Fai della Valcamonica

Darfo Boario Terme. La sede di Darfo Boario Terme del Conservatorio di Musica ‘Luca Marenzio’ propone un originale progetto dal nome “Solo per te – percorsi musicali-culturali-teatrali di prossimità”. Realizzata con il contributo della Fondazione Cariplo e la collaborazione del Fai Delegazione di Brescia Gruppo Valle Camonica, l’iniziativa è finalizzata a promuovere nuove forme di partecipazione culturale delle persone residenti in aree montane, in luoghi significativi per la popolazione, per storia, tradizione e sviluppo.

Il cartellone prevede 6 eventi gratuiti, ambientati in luoghi del Cuore Fai in Valle Camonica e destinati a coppie, famiglie o piccoli gruppi.

Per ogni evento in cartellone sono previsti 4 spettacoli (1 ogni ora, dalle 16.00 alle 19.00) ognuno dei quali comprende l’accompagnamento teatralizzato dei partecipanti alla sala del concerto a cura di attori professionisti, un concerto dedicato eseguito da giovani musicisti del Conservatorio, e la presentazione del luogo che ospita l’evento ad opera del Fai Gruppo Valle Camonica.

Tutti gli eventi verranno videoripresi e confluiranno successivamente in una web serie in 6 puntate che verrà resa disponibile online sul canale youtube del Conservatorio.

La partecipazione agli eventi in programma è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione online al link www.conservatoriobrescia.it/eventi e la compilazione del modulo privacy. Dato il numero limitato di posti è consentita la partecipazione a un unico evento tra i sei in programma.

Informazioni possono essere richieste al numero di telefono 0364-532904 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (sig.ra Silvia Morandini).