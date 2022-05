Le canzoni di Fabio Dondelli e i disegni di Francesco Levi venerdì a Montichiari

Montichiari. Venerdì 27 maggio 2022 a partire dalle ore 22, presso Monamì Live Social Space in via S. Pietro 44 a Montichiari, è in programma un’esibizione di Fabio Dondelli e Francesco Levi dal titolo Canzoni a metà (concerto e live painting).

Uno spettacolo “quasi improvvisato”, un concerto da guardare in cui la canzone d’autore di Fabio Dondelli prende vita grazie alla mano di Francesco Levi. Sul palco: Fabio Dondelli (voce e chitarra), Francesco Levi (disegni), Andrea Abeni (chitarra), Andrea Cogno (basso), Beppe Mondini (batteria).

Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Dopo Amor Fati, uscito nel 2020 per Freecom: il cantautore bresciano Fabio Dondelli (nella foto) torna con due nuovi singoli: h.e.l.p., uscito il 1 aprile, e Vertigo, uscito il 22 aprile, sempre per Freecom. Dondelli scrive canzoni dal 1996. Con all’attivo 3 lp, ep e svariate collaborazioni con gli Annie Hall e oltre 150 concerti fra Italia e Francia, nel 2013 intraprende un percorso solista in italiano sotto lo pseudonimo de Il Sindaco. Primo disco omonimo del 2013 con Picicca, il secondo del 2015 con Lavorare Stanca e l’ultimo Amor Fati uscito a marzo 2020, in pieno lockdown, per Freecom.

Francesco Levi, Brescia 1976, vive e lavora a Gussago. Nel 2002 si laurea in Disegno Industriale presso il Politecnico di Milano. Ospite del Mopc festival dell’illustrazione e del disegno di Mosca 2021 è autore di scenografie teatrali, illustratore di libri (Flanerì Effe #8 periodico di altra narratività; WATT 0,5 –senza alternativa– ifix e oblique editori) e trasmissioni radiofoniche (Amnesia per Radio rai 2 ). Dal 1997 espone opere di pittura e disegno in diverse mostre personali e collettive in Italia e all’estero tra le quali: L’educatrice alla pazienza ecc. ecc. Pianod39 (Firenze 2019); Con-fonderie VI biennale arte contemporanea città di Pisa Spazio SMS S. Michele degli Scalzi—(Pisa 2011); Ganz italien in einer Stadt Kunstlerhaus (Germania Monaco 2009); Toda Italia en una ciudad Istituto Italiano di Cultura (Spagna–Madrid-2008).