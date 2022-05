Mercoledì al Grande Francesco Bianconi con la sua Stupefacente band

Brescia. Il 25 maggio alle ore 20.00, la Stagione del Teatro Grande ospiterà il concerto di Francesco Bianconi (inizialmente programmato per il 16 marzo e rinviato a fronte della situazione epidemiologica del momento).

Fresco dell’uscita del suo ultimo singolo – Ciao, con la cantautrice francese Clio – il leader e frontman dei Baustelle approda al Teatro Grande con il suo tour da solista. Già autore premiato di quattro romanzi, ha pubblicato nel 2020 il suo primo album, Accade, definito dalla critica di settore un disco intimo dal respiro internazionale, seguito quest’anno da Forever, inconsueto album di cover che contiene al suo interno alcuni brani portati in auge da altri interpreti, ma scritti dallo stesso Bianconi (La cometa di Halley, Bruci la città).

Il nuovo tour è l’occasione per presentare i suoi ultimi lavori in studio, in una summa ideale della sua prolifica produzione, dai progetti più recenti ad incursioni nel recente passato, ma non solo. Protagoniste saranno “elettricità, percussione, tensione e massa sonica”, anticipa Bianconi, alternate a momenti più acustici con le canzoni degli ultimi dischi in primo piano, ma anche con nuovi brani inediti.

Ad accompagnarlo sul palco, “La Sua Stupefacente Band”: Angelo Trabace al pianoforte, Zevi Bordovach all’harmonium, Moog e Mellotron, Alessandro Trabace al violino, Sebastiano de Gennaro alle percussioni e al vibrafono, Stefano Pilia alla chitarra ed Enrico Gabrielli a sassofoni, clarinetto, flauto e sintetizzatori. Tutti musicisti con i quali l’affiatamento è tale da potergli consentire “il divertimento della rilettura. L’atmosfera minimale dei miei due album sarà contaminata e aperta a sconvolgimenti e riarrangiamenti”, spiega ancora Bianconi. I componenti della band hanno infatti un’estrazione musicale e un approccio non convenzionali: “proveniendo da mondi musicali quali la classica, il jazz, la sperimentazione – dice Bianconi – sono tutti abituati alla musica scritta quanto all’ improvvisazione”

Biglietti per il concerto: Platea e Palchi I-II-III ordine 30 euro intero e 25 euro ridotto under 30 e over 65; I Galleria e Palchi IV ordine 25 euro intero e 20 ridotto; II Galleria 20 euro intero e 16 ridotto.

Sono acquistabili alla Biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto inoltre un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. Ricordiamo che la Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente.

Si ricordano gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la Biglietteria sarà aperta fino all’orario di inizio spettacolo.