Sabato la Festa della musica delle scuole bresciane

Brescia. In questo 2022 Brescia si prepara per l’ottava edizione della Festa della Musica, che si svolgerà sabato 25 giugno. Sin dalla sua prima edizione, svoltasi il 21 giugno 2014, la Festa della Musica di Brescia è di gran lunga la più importante Festa della Musica in Italia e una delle più importanti in Europa.

“I riconoscimenti ottenuti nelle prime sette edizioni fanno sicuramente piacere”, informa una nota, “ma la maggiore soddisfazione è indubbiamente quella di essere riusciti, tramite la Festa, a mettere in evidenza la ricchezza della scena musicale locale nelle sue varie espressioni, dal rock alla classica, al rap, le musiche etniche, il jazz, ecc. e tutte le realtà attive nell’ambito musicale: i locali, le Associazioni, il Conservatorio, le Accademie e Scuole di musica e molte altre realtà. Mancavano all’appello soltanto le scuole, dalle elementari agli istituti superiori. Mentre in Francia, paese di riferimento per la Festa della Musica, il 25% delle iniziative inserite nella Festa provengono dalle scuole, in Italia esse non sono coinvolte perché già chiuse per le vacanze estive prima della data dell’evento ufficiale”.

Per sopperire a questa eccezione italiana l’Associazione Festa della Musica di Brescia ha deciso di organizzare per la terza volta (2018 – 2019 – 2022), con il patrocinio del Comune di Brescia e degli assessorati direttamente interessati, la Festa della Musica delle Scuole Bresciane sabato 21 maggio 2022.

Si dice spesso che, in ambito musicale, non si “fa” molto nelle scuole. Se è vero che si può fare di più, perché si può sempre fare e tendere a fare meglio, è anche vero che si sa anche poco di quello che realmente viene già fatto. Per esempio, sono pochi i cittadini bresciani che sanno che nell’anno scolastico 2017-2018 sono stati realizzati una dozzina di musical negli istituti superiori, con sbocco finale una o due rappresentazioni davanti agli alunni del proprio istituto, magari di mattina e in giorni lavorativi, con la conseguenza che difficilmente i ragazzi hanno avuto la soddisfazione di esibirsi anche di fronte ai propri famigliari.

Lo scopo della Festa della Musica delle Scuole è di mettere in evidenza e valorizzare ulteriormente l’attività musicale delle scuole con le stesse modalità della tradizionale Festa della Musica, portando nelle piazze tutto quanto fatto durante l’anno scolastico.

“Per la prossima edizione”, prosegue il comunicato, “l’intento sarà, di ripartire da dove eravamo arrivati nel 2019, ma avendo già come obiettivo, oltre le attività già organizzate dalle scuole, di creare sin dall’inizio dell’anno scolastico 2022-2023 alcune iniziative di creazioni musicali realizzate in collaborazione con l’Associazione Festa della Musica di Brescia, tramite tutte le realtà che la compongono. Questo sarebbe un modo per ampliare l’attività musicale in ambito scolastico grazie alla collaborazione con realtà esterne competenti da presentare in occasione della Festa della Musica di sabato 20 maggio 2023”.

I luoghi della festa della musica delle scuole saranno: Cortile del Broletto, Loggia, Cortile Scuola Calini, Sede dell’accediamo Musical- Mente, Biblioteca Parco Gallo e Biblioteca del Villaggio Prealpino.

Partecipano all’evento, oltre alle numerose realtà provenienti da istituiti cittadini: il Consiglio Comunale dei ragazzi, l’Accademia Musical-Mente, le Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM), il Sistema bibliotecario bresciano, i Volontari Babilonia, e il Fondo Giulia Minola.