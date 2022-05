“Ars Gallica”, due concerti del conservatorio Luca Marenzio

Brescia. Giovedì 19 maggio 2022 nel Salone Da Cemmo del Conservatorio di Brescia in corso Magenta, con inizio alle ore 20, e venerdì 20 maggio 2022 a Darfo Boario Terme (Bs), nell’Auditorium del Conservatorio, con inizio alle ore 21, sono in programma i concerti intitolati “Ars Gallica: i musicisti della Societé National de Musique”.

Protagonisti dei due concerti saranno gli allievi delle classi di Canto dei docenti Monica Colonna, Donatella Lombardi, Claudia Marchi e Cristina Pastorello e della classe di Violoncello del maestro Fabio Guidolin. Docente ospite Malinda Haslett, mentre al pianoforte saranno i maestri Yi Ling Wu, Cristian Gattini e Pietro Semenzato.

Il programma proposto vuole soffermarsi sulla musica ai tempi della Societé National de Musique fondata da Camille Saint-Saëns il 25 febbraio 1871. Sotto il motto “ars gallica”, i compositori francesi dopo Berlioz e prima di Debussy-Ravel hanno cercato di unirsi per difendere la cultura francese dall’influenza germanica. Che cosa accomuna il fascino di Saint-Saëns, la severità di César Franck e la delicatezza di Gabriel Fauré? È ciò che evidenzieranno i due concerti promossi dal Conservatorio “Luca Marenzio”, mettendo a confronto arie, duetti e terzetti di alcuni compositori di quel periodo: C. Saint-Saëns, J. Massenet, G. Fauré, J. Fauré, C. Franck, G. Bizet, E. Lalo, H. Chausson.

L’appuntamento è ad ingresso libero, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.