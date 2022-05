Massimiliano Milesi e Francesco Baiguera martedì al “Ciro Sound Live”

Brescia. Martedì 17 maggio arriva al “Ciro Sound Live” il jazz del sassofonista Massimiliano Milesi, accompagnato da Francesco Baiguera alla chitarra elettrica. Il duo propone un repertorio di standard e composizioni originali. Si esibiranno nel Ristorante Pizzeria “Da Ciro”, a Mompiano in via Cacciadenno 6, intorno alle ore 21,15. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: 030 2004488.

Linee suadenti e vorticose attraversano le composizioni dei due musicisti in un dialogo aperto a molteplici forme, dove l’improvvisazione non si pone alcun limite di genere. Lo spazio e il vuoto assumono consistenza e colore in una inversione di ruoli dove i suoni sembrano costituire lo sfondo da cui la musica emerge, affiora e risuona per sottrazione.