Sabato a Cevo con l’Orchestra AltraVoce per i 100 anni della banda

Cevo. Sabato 14 maggio 2o22 alle ore 20,30 allo Spazio feste in Pineta è in programma la prima iniziativa per festeggiare i 100 anni dalla fondazione della Banda Musicale di Cevo. L’appuntamento è con con l’Orchestra AltraVoce onlus, unica realtà in Valle Camonica abilitata e certificata ad offrire un percorso musicale inclusivo per bambini, ragazzi e adulti con disabilità anche gravi.

L’ingresso è gratuito con prenotazione su Altravoce.it.