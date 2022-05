La Banda cittadina torna a suonare sotto il porticato della Loggia

Brescia. Dopo la lunga pausa forzata determinata dalla pandemia e dopo la ripresa con il partecipatissimo concerto in occasione della festa della Liberazione, lo scorso 25 aprile, la “Isidoro Capitanio” torna sotto il porticato di Palazzo Loggia venerdì 13 maggio alle ore 21,00. È l’occasione per l’appassionato e affezionato pubblico, ma anche per tutta la cittadinanza bresciana, per riascoltare, in una cornice sempre suggestiva, la Banda cittadina di Brescia.

Il concerto rientra nella stagione concertistica 2022 promossa dall’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” con il patrocinio del Comune di Brescia.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di: R. Vaughan Williams, Sea Songs; P. Sparke, Hanover Festival; G. Facchinetti / trascr. S. Negretti, Piccola Suite per Banda Sinfonica (dalle musiche di scena per il dramma “Un uomo è un uomo” di Bertolt Breckt: Prologo – Marcia militare – Canzone dei soldati – Musica del circo); P. Mascagni / trascr. S. Neggretti, Il sogno da Guglielmo di Rateliff; H. Villa Lobos / arrang. S. Neggretti, Floresta do Amazonas; R. Di Marino, Prelude for Band; G. Mariotti, Galicia – Rapsodia per Banda; M. Somadossi, Aqva; C. Saint-Saens / rev. G. Mariotti, Ocident et Orient – Grande marche; V. Bellini / trascr. F. Cesarini, Sinfonia da Norma. La direzione del concerto è affidata ai maestri Sergio Negretti e Giuliano Mariotti.