Con Musei in Choro una domenica di musica in Santa Giulia

Brescia. Domenica 15 maggio, dopo la chiusura per l’emergenza epidemiologica di quasi tutte le manifestazioni canore, nelle sale più suggestive del Museo di Santa Giulia, fra cui la chiesa di Santa Maria in Solario, si terrà una festa unica e speciale: la seconda edizione di Musei in Choro, la rassegna di musica organizzata dall’Associazione Cori Lombardia, in collaborazione con Fondazione Brescia Musei, che arricchisce il palinsesto delle numerose attività dei musei cittadini.

Sotto la direzione artistica di Ruggero Del Silenzio, la manifestazione vedrà in primavera 5 cori – aderenti a Cori Lombardia-APS, la nuova associazione no-profit che riunisce le 12 Delegazioni territoriali lombarde della precedente Unione Società Corali Italiane -, con circa 120 componenti, esibirsi e alternarsi per una giornata intera, dalle 10.30 del mattino fino alla chiusura del Museo alle 18.00.

Un concerto diffuso, un viaggio emozionante dentro la musica, che sarà l’occasione per tutti non solo di ascoltare, ma anche di vivere il museo in modo nuovo, inconsueto e coinvolgente.

La musica proposta varierà da coro a coro: si avrà quindi l’opportunità di ascoltare musica rinascimentale, ottocentesca, popolare, gospel fino a quella più contemporanea. I 5 cori si esibiranno al Museo di Santa Giulia nel suggestivo Coro delle Monache, nel Chiostro rinascimentale, nelle Domus dell’Ortaglia e nella Chiesa di Santa Maria in Solario.

I cori che hanno aderito all’iniziativa – maschili, femminili, misti, oltre ad un Coro Gospel – sono bresciani: Coro polifonico “Le voci di Zefiro” diretto da Luca Campanale; Coro “One soul project” diretto da Elisa Rovida; Gruppo vocale “Cantores Silentii” diretto da Ruggero Del

Silenzio; Ensemble femminile “Sifnos” diretto da Gloria Busi e Coro “Erica” di Paitone diretto da Enzo Loda.

L’ingresso alla manifestazione è compreso nel biglietto del Museo di Santa Giulia che eccezionalmente per tutta la giornata sarà ridotto a 7,50 euro. Disponibilità limitata e fino ad esaurimento posti. Informazioni: CUP Centro Unico Prenotazioni 030.2977833-834; cup@bresciamusei.com; bresciamusei.com.