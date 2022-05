Camillo Togni e il suo tempo, domenica un concerto del Dèdalo Ensemble

Brescia. Per la rassegna “Sulle ali del Novecento” Camillo Togni e il suo tempo, domenica 8 maggio alle ore 17,30 presso il Teatro Sancarlino (corso Giacomo Matteotti 6, a Brescia) è in programma il concerto del Dèdalo Ensemble dal titolo “Togni e Schoenberg”. Vittorio Parisi direttore, flauto Daniela Cima, clarinetto Nicola Zuccalà, fagotto Leonardo Dosso, violino Giacomo Invernizzi, viola Carlo Costalbano, violoncello Matteo Zurletti, pianoforte Ruggero Ruocco.

Il programma:

Camillo Togni Trio d’archi (1978/80) Angry, Tortured, Burning dedicato a Mario Bortolotto

Arnold Schoenberg Suite op. 29 (1926) – Ouverture: Allegretto, Tanzschritte: Moderato, Thema mit Variationen, Gigue flauto, clarinetto, fagotto, violino, viola, violoncello, pianoforte.

Per l’ingresso in sala verranno applicate le misure richieste dalla normativa vigente.

Camillo Togni (Gussago, 18 ottobre 1922 – Brescia, 28 novembre 1993) ha studiato pianoforte con i maestri Casella, Anfossi e Benedetti Michelangeli, diplomandosi a Parma nel 1946. A Brescia seguiva gli studi classici, laureandosi in filosofia all’Università di Pavia nel 1948. Contemporaneamente iniziava lo studio della composizione con Margola e lo proseguiva quindi con Casella. Eseguì concerti come pianista fino al 1953; dopo tale data eseguì in pubblico solo musica sua. La scoperta della musica di Schoenberg – nel 1938 – diede avvio all’approfondimento del metodo seriale che, nel contesto storico dell’Espressionismo, lo attraeva come una vocazione.

Dal 1951 al 1957 frequentò i Ferienkurse di Darmstadt componendo per quella sede la maggioranza dei lavori. Helian di Trakl op.39, direttamente commissionatogli dalla Città di Darmstadt, svela la sua grande passione per la poesia di Trakl. Su testo del poeta austriaco sono anche i lavori teatrali Blaŭbart e Barrabas. La prima rappresentazione scenica di Barrabas (novembre 2000) è stata allestita al Teatro Grande di Brescia con la direzione di Vittorio Parisi e incisa da Bongiovanni.

Il suo catalogo comprende lavori teatrali (pubblicati da Ricordi), lavori per strumento solo, corali, da camera e per l’orchestra, tutti pubblicati – salvo piccole eccezioni – da Suvini Zerboni. Le composizioni inedite, così come altri scritti, fanno parte dell’Archivio Camillo Togni presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Ha tenuto corsi sulla musica del Novecento, dal 1960 al 1961, all’Università per Stranieri di Firenze. Chiamato al Conservatorio di Parma, vi ha tenuto la cattedra del corso superiore di Composizione dal 1977 al 1988. Dall’autunno del 1989 ha insegnato alla Scuola di Musica di Fiesole. Suoi scritti sono pubblicati da La Quadra (Brescia) e da Olschki a cura della Fondazione Cini di Venezia.