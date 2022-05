Al Teatro Grande un concerto dedicato alle vittime del terrorismo

Brescia. La Fondazione del Teatro Grande coinvolge ancora una volta Casa della Memoria e il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia per l’appuntamento dedicato al “Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale”.

Lunedì 9 maggio alle ore 20.00, all’interno della preziosa cornice della Sala Grande, l’Orchestra STU.D.I.O. del Conservatorio diretta dal Maestro Pier Carlo Orizio si esibirà in un concerto in memoria delle vittime del terrorismo.

Il programma, accuratamente selezionato, prevede l’esecuzione delle Danze polovesiane del secondo atto dell’opera Il principe Igor di Aleksandr Borodin, articolato capolavoro del 1869 che il compositore non riuscì mai ad ultimare. Nella seconda parte della serata, l’Orchestra presenterà la Sinfonia n. 6, op. 74 “Patetica”, ultima partitura di Pëtr Il’ič Čajkovskij, eseguita per la prima volta a San Pietroburgo nel 1893. L’Orchestra STU.D.I.O. del Conservatorio Luca Marenzio di Brescia, protagonista della serata, è nata con l’intento di creare un’opportunità per gli allievi del prestigioso ente di formazione cittadino: i più meritori hanno infatti la possibilità di partecipare a questo laboratorio di pratica orchestrale che rappresenta non solo un importante momento formativo al fianco degli insegnanti, ma anche una prestigiosa occasione di esibizione.

La serata è parte del palinsesto degli appuntamenti ufficiali per la celebrazione di questa importante giornata. Il concerto è offerto gratuitamente alla città. Per partecipare è comunque necessario un biglietto di ingresso, ritirabile presso la Biglietteria del Teatro Grande fino ad esaurimento posti.

Si ricordano gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la Biglietteria sarà aperta dalle 15.30 fino all’orario di inizio del concerto.