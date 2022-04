Van der Graaf Generator, venerdì il concerto a Brescia

Brescia. Venerdì 6 maggio alle 21,30 torna la musica internazionale al Gran Teatro Morato (via San Zeno 168) con i Van Der Graaf Generator guidati da Peter Hammil. Sono tra le pietre miliari della musica progressive, con oltre cinquant’anni di carriera alle spalle: dopo otto anni di assenza dalla penisola, i Van der Graaf Generator tornano in Italia per un appuntamento imperdibile per i fan della formazione attualmente composta da Peter Hammill, Guy Evans e Hugh Banton.

I Van der Graaf Generator hanno pubblicato nel 2021 il box da collezione “The Charisma Years 1970-1978”, un monumentale progetto con gli 8 album pubblicati sotto l’egida della storica etichetta inglese rimasterizzati con l’aggiunta materiale inedito, live e book fotografico. Biglietti in prevendita a partire da 34,50 euro + diritti di prevendita.

Sono disponibili biglietti sui circuiti tradizionali ed online su Ticketmaster, Ticketone e Fastickets. Info aggiornate su tutti gli spettacoli su zedlive.com.

Dal 1° maggio per accedere al Teatro non è più necessario il Green Pass (Super o Base), ma serve esclusivamente, oltre al tagliando d’ingresso, la mascherina Ffp2. Il teatro è dotato di aree ristoro. Il Gran Teatro Morato (Ex Pala Brescia) è il principale teatro di Brescia per capienza ed è situato in via San Zeno 168.