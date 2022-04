D-Music 2022, il contest premia un 17enne e due 22enni

Desenzano del Garda. Grande successo per la finale del D-Music 2022, il contest canoro per giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni promosso dal Comune di Desenzano del Garda e organizzato dalla Coop. Elefanti Volanti Scs Onlus. La serata si è svolta presso l’anfiteatro della Biblioteca “Villa Brunati” in Viale F. Agello 5 a Desenzano Del Garda.

La rassegna ha premiato:

– Alessia Bertonasco, in arte “Aber” (22 anni, Busnago MB), vincitrice assoluta della produzione di un brano inedito realizzata da Emanuele Sciarra

– Tommaso Araboni (17 anni, Albino BG), premio miglior voce

– Martina Dell’Orto, in arte “Amarti” (22 anni, Biassono MB), premio miglior inedito

Gli ospiti della serata sono stati i cantautori Matteo Faustini e Pierdavide Carone e Francesca Miola e Roberta Pompa del quartetto femminile Le Deva. Al termine della gara i quattro artisti hanno regalato al pubblico un’emozione unica con un omaggio all’immenso Lucio Dalla. Hanno partecipato anche Ríel (vincitore dell’edizione D-Music 2017) e Matteo Scalvini (vincitore edizione D-Music 2021).

La direzione artistica era affidata a Manuel Magni (discografico e manager) e Emanuele Sciarra (autore e produttore).

La giuria era presieduta dal M° Diego Calvetti e composta dai quattro artisti e Manuel Magni.