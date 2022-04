Martedì Luca Pirozzi al “Ciro Sound Live”

Brescia. Serata eccezionale quella in programma il prossimo martedì 26 aprile al “Ciro Sound Live”. Sul palco del locale che da dieci anni propone musica live di grande qualità si esibisce infatti Luca Pirozzi, cantante, compositore e chitarrista leader del gruppo Musica da Ripostiglio, quartetto di musicisti grossetani che sul palco divertono, improvvisano, emozionano, ma soprattutto suonano, con molta freschezza e semplicità.

Luca anche senza il resto della band sa creare atmosfere un po’ retrò, che cavalcano lo swing e il manouche, complice un accurato lavoro sui testi assolutamente originali, ironici e a volte irriverenti. Al Ciro Sound Live si esibirà in versione acustica e presenterà il suo nuovo album “Viaggiatore”. Il concerto si tiene al Ristorante Pizzeria “Da Ciro”, a Mompiano in via Cacciadenno 6, a Brescia, con inizio alle ore 21,15 e si svolge nella sala interna del locale. La serata è a ingresso libero. Per informazioni: 030 2004488

Per parlare di Luca Pirozzi, leader del gruppo Musica da Ripostiglio, bisognerebbe conoscere a fondo il suo lavoro che viene proposto e sintetizzato nelle tracce di “Viaggiatore”, un Cd (primo da solista) che racconta di più epoche, evidenziando una lunga metamorfosi in cui l’indole goliardica del cantautore-chitarrista prende spesso il sopravvento, ma ritorna composta nel tenero nostalgico girone dei ricordi. Il concerto che Luca propone dal vivo è un viaggio tra le canzoni del suo Cd e quelle di grandi artisti italiani come De André, Celentano, Pino Daniele.