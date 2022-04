25 aprile, la banda cittadina di Brescia si esibisce per la Liberazione

Brescia. Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia, l’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” – Banda cittadina di Brescia – ritorna con l’organico al gran completo sotto il porticato di Palazzo Loggia per celebrare la Festa della Liberazione. Il concerto, che apre ufficialmente la stagione artistica 2022 della compagine bandistica cittadina, è fissato per lunedì 25 aprile alle ore 15,45.

Il programma del pomeriggio musicale, che si apre e si chiude con l’Inno nazionale, l’Inno dei Partigiani e Bella Ciao, prevede l’esecuzione dei seguenti brani: S. Negretti, Pietrino – Marcia brillante; P. Sparke, Hanover Festival; Henry VIII / arr. P. Sparke, Pastime with Good Company; R. Vaughan Williams, Sea Songs; G. Mariotti, Zoele – Marcia brillante; M. Somadossi, Aqva; R. Di Marino, Prelude for Band; C. Saint-Saens / rev. G. Mariotti, Ocident et Orient – Grande marche. Dirigono i maestri Sergio Negretti e Giuliano Mariotti.