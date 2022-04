Tre concerti in onore della Grande Messa in si minore di Bach

Breno. Giovedì 28 aprile 2022 a Breno (BS), nel Duomo, venerdì 29 aprile 2022 a Brescia, nella chiesa di S. Giuseppe, e sabato 30 aprile 2022 a Bergamo, nella chiesa di S. Bartolomeo con inizio alle ore 20:45, si terranno i concerti dedicati alla Grande Messa in si minore BWV 232 di Johann Sebastian Bach.

Protagonisti di queste tre esecuzioni saranno il Coro del Conservatorio “Luca Marenzio” di Darfo Boario Terme, il Coro Antiche Armonie di Bergamo e l’Ensemble barocco Luca Marenzio, diretti dal M° Giovanni Duci. I solisti che intoneranno le magnifiche parole di questo capolavoro musicale saranno Michela Dellanoce e Elisa Balduzzi soprani, Anna Bessi alto, Zhou Quan tenore, Filippo Ghidoni e Gregorio Stanga bassi.

I tre appuntamenti celebrano il grande Maestro e la sua opera sacra più importante con musicisti di alto livello professionale e musicale. Il concerto che si terrà in data 30 aprile 2022 è organizzato in collaborazione con il Centro Culturale Protestante di Bergamo. Gli appuntamenti saranno ad ingresso libero, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.