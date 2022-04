Martedì i “Coast to coast” al Ciro Sound Live

Brescia. Martedì 19 aprile saranno i Coast to coast i protagonisti della serata di musica dal vivo al Ciro Sound Live. Si tratta di una formazione che propone un repertorio internazionale tratto dai classici del rock. Il concerto inizia intorno alle ore 21,15 e si svolge nelle sale interne del Ristorante Pizzeria “Da Ciro” a Mompiano in via Cacciadenno 6. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: 030 2004488

I Coast to coast sono una band bresciana di musicisti professionisti, con alle spalle anni di live. Un pluritributo ad alcuni dei più grandi interpreti del panorama rock internazionale, dai Led Zeppelin a Lenny Kravitz, dai Deep Purple agli Eagles, dai Rolling Stones a David Bowie, Doors, Who, Police, U2, Beatles, Bon Jovi, Ac Dc, Aerosmith, Hendrix e molti altri ancora. Un appassionato percorso nella storia del rock, pop & blues, intriso di emozioni per celebrare insieme l’eterna colonna sonora simbolo di tante generazioni. Ely Drum (batteria e voce), Steve Peach (voce e percussioni), Cesko Berta (tastiere e chitarra), Frank Baptista (chitarra), Clay Becks (basso).