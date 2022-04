A2A sostiene il Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo

Brescia. Il Gruppo A2A anche quest’anno sostiene il Festival pianistico internazionale di Brescia e di Bergamo, fondato nel 1964 dal Maestro Agostino Orizio in onore di Arturo Benedetti Michelangeli. “Il rapporto di vicinanza tra A2A e il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e di Bergamo”, sottolinea il presidente di A2A Marco Patuano (nella foto), “si rinnova di anno in anno, segno dell’attenzione che il nostro Gruppo riserva alle espressioni più rappresentative dei territori dove opera. Il Festival costituisce un’eccellenza in campo musicale riconosciuta in tutto il mondo: siamo orgogliosi di contribuire al successo di una manifestazione di grande prestigio e vitalità, nelle due città che si preparano ad essere Capitale della Cultura Italiana 2023”.

Quest’anno il Festival pianistico si avvicina al traguardo del suo 60esimo compleanno, inaugurando la prima parte di un programma biennale che ha come protagonista il Novecento: la 59esima edizione, dal titolo “Novecento Suite”, andrà in scena dal 19 aprile al 18 giugno e vede come premium sponsor A2A Life Company. Il 59° Festival sarà anche l’occasione per ricordare i 100 anni della nascita del Maestro Agostino Orizio, fondatore del Festival, nato il 15 maggio 1922 in Franciacorta.