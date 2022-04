Blanco dal Papa: canterà per 60mila giovani in piazza San Pietro

Calvagese della Riviera. Sarà Blanco, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi 18enne di Calvagese della Riviera (Brescia) a cantare per il Papa nell’incontro previsto con quasi 60 mila ragazzi il prossimo Lunedì dell’Angelo.

Il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo si esibirà all’appuntamento di preghiera con il santo Padre il 18 aprile, un paio d’ore prima dell’arrivo del pontefice in piazza San Pietro, previsto per le sei del pomeriggio.

I ragazzi, che cominceranno ad affluire in piazza dopo il Regina Coeli a partire dalle 14.30, vivranno così prima della Veglia di preghiera un momento di festa e che inizierà alle 16 con alcuni di loro che chiamati a partecipare all’appuntamento con le loro storie.

L’artista, vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood, animerà così il pomeriggio della giornata dopo Pasqua, nel primo incontro dopo la pandemia tra il Papa e i ragazzi italiani: le adesioni sono già 57mila. Alla fine, interverrà anche Matteo Romano, come Blanco tra i “Big” in gara all’ultimo Festival.

Andrea Delogu e Massimo Bagnato presenteranno l’evento. Sul palco anche gli attori Giovanni Scifoni e Michele la Ginestra.

Tutto questo, mentre il giovanissimo artista bresciano ha già dato il via al suo tour nei club e si prepara al grande appuntamento dell’Eurovision Song Contest 2022, sempre insieme a Mahmood.

Quindi, il cantante arriverà in un’altra, grandissima piazza: il 21 maggio, infatti, sarà sul palco di Radio Italia Live- Il concerto, in Piazza Duomo a Milano, prima di girare ancora l’Italia con una tournée estiva.