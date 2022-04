Sabato allo Stupormundi Jazzclub il Valerio Abeni Trio

Brescia. Sabato 9 aprile al Stupormundi Jazzclub, con sede in Via Sant’Orsola 82e Brescia, è in programma il concerto del Valerio Abeni Trio. A seguire Jam Session. Dalle ore 21.

Torna sul palco dello StuporMundi Jazz Club l’eccezionale batterista Valerio Abeni, che dalla sua natia Montichiari è diventato ormai punto di riferimento nel panorama jazzistico italiano ed europeo.

Ad accompagnarlo ci saranno ancora Guido Bombardieri, sassofonista di grandissima esperienza con un’ampia e prestigiosa discografia, e Angelo Cultreri, che porterà al Jazz Club una nota fresca con le sonorità del suo piano Hammond.

Valerio Abeni (Montichiari, provincia di Brescia 1956), batterista, è stato allievo di G. Cazzola e F. Campioni ai corsi del Conservatorio G. Verdi di Milano. Accompagnatore molto richiesto per la sua musicalità e incisività, si è esibito con i maggiori jazzisti italiani (M. Urbani, P. Tonolo, L. Nocella, L. Flores, S. Gibellini, T. Ghiglioni, M. Negri, A. Marsico, A. Faraò, F. Boltro) e con musicisti di fama internazionale (S. Nistico, Al Grey, J. Owens, H. Johnson, M. Waldron, K. Drew,C. Baker, T. Monaco). Ha al suo attivo varie registrazioni nell’ambito jazz (con B. Marini, R. Brinck, G. Pavan, L. Flores ecc.) e in altri generi musicali: una incisione per la WEA con il cantautore S. Belluzzi, una con il gruppo fusion Pentagono, una con il gruppo jazz Take Four (“Personal Miracle”), una con A. Marsico (“Rock Candy”), una con L. Ray (“Stand by me”). Vanta inoltre numerose collaborazioni nell’ambito della musica leggera (orchestra RAI) e della musica funky e blues. Molto attivo anche come insegnante, ha lungamente esercitato presso la Libera scuola di musica di Vicenza e per un decennio ha insegnato presso la PiBieMMe di Brescia.È stato scelto come insegnante di batteria per i seminari jazz che, a partire dal 97, si tengono annualmente a Feltre (Ass. Culturale Unisono). Dal 99 insegna presso l’Ass. Cult. L’altrosuono in Brescia.

Inoltre, al termine del concerto, StuporMundi Jazz Club aprirà la sua Jam session: un’occasione unica per condividere il palco con i nostri bravissimi ospiti e uno spazio di espressione musicale e di sano divertimento per tutti gli appassionati del genere. L’esperienza continuerà anche a tavola, grazie alle specialità dei nostri chef Cozza e De Carli. Ingresso 10 euro +39 030 24 22 121. E-mail: info@stupormundijazzclub.com