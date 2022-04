“La Cenerentola. Grand Hotel dei sogni”, al Grande l’opera per i ragazzi

(red.) Gli appuntamenti d’Opera nella prima metà dell’anno proseguono con le recite aperte al pubblico di bambini e ragazzi e dedicate alla rivisitazione dei celebri titoli di repertorio. Dal 5 al 9 aprile torna al Teatro Grande di Brescia il progetto Opera Domani, dedicato nel 2022 a La Cenerentola di Gioachino Rossini. La Sala Grande ospiterà ben dodici recite di cui nove riservate alle scuole e tre aperte al pubblico delle famiglie per lo spettacolo La Cenerentola. Grand Hotel dei sogni.

Recite per le scuole: martedì 5 aprile ore 8.45, ore 11.30 e ore 14.30; mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 aprile ore 10.00 e ore 14.30.

Recite per le famiglie: venerdì 8 aprile ore 19.30; sabato 9 aprile ore 16.00 e ore 19.30.

Biglietto recite per famiglie: posto unico, intero 15 euro; ridotto (under 11) 10 euro.

Approfondire il mondo dell’Opera e imparare ad apprezzarne il fascino intramontabile sono le prerogative dell’iniziativa che da anni coinvolge centinaia di ragazzi. Le recite prevedono la partecipazione attiva dei giovani spettatori: studenti e pubblico sono infatti invitati ad assistere alle rappresentazioni intervenendo nella drammaturgia, cantando alcune pagine tratte dall’opera, eseguendo semplici movimenti e portando a Teatro piccoli oggetti realizzati in preparazione allo spettacolo. Sul sito del Teatro Grande (www.teatrogrande.it) è disponibile il kit dello spettatore.

L’allestimento pensato dal regista Daniele Menghini traspone la favola rossiniana all’interno di un Grand Hotel: un melting pot di culture e classi sociali differenti, una dimensione che fa dello scambio e dell’incontro una ricchezza, un luogo speciale in cui un ospite illustre come un principe può incontrare e innamorarsi proprio di una cameriera, riconoscendo la vera bellezza che si nasconde dietro un grembiule sporco.

Per questo titolo è attivo il progetto Open dedicato alle disabilità sensoriali. Anche nel 2022 si rinnova infatti l’impegno della Fondazione nei confronti delle comunità cieche e sorde del territorio. La recita in programma sabato 9 aprile alle ore 16.00 sarà infatti accessibile a ciechi e ipovedenti attraverso una audiodescrizione dello spettacolo e a sordi e ipoudenti attraverso l’amplificazione del suono in cuffia.

L’accessibilità degli spettacoli è resa possibile grazie al sistema Mobile Connect di Sennheiser che permette agli utenti di fruire delle funzionalità direttamente dal proprio smartphone o tablet. I biglietti per le recite sono in vendita presso la Biglietteria del Teatro Grande. Gli orari di apertura sono i consueti: dal martedì al sabato dalle 13.30 alle 19.00. Nei giorni delle recite aperte al pubblico la Biglietteria resterà aperta fino all’orario di inizio degli spettacoli. E’ previsto l’obbligo di Green Pass rafforzato (tranne per i minori di 12 anni e i soggetti che abbiano una idonea certificazione medica) e della mascherina FFP2 per tutti gli spettatori.