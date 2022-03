A Darfo presentazione del disco dedicato alle Sonate per pianoforte di G. Facchinetti

(red.) Nell’ambito della rassegna Spazio Marenzio, il Conservatorio di Musica ‘Luca Marenzio’ propone quest’anno anche nella sede di Darfo un’iniziativa già in calendario a Brescia lo scorso settembre, e che per le complicazioni di programmazione legate al Covid non era stato possibile replicare in Valle Camonica.

Si tratta della presentazione del disco dedicato alle Sonate per pianoforte di Giancarlo Facchinetti, ad opera di Andrea Faini in qualità di relatore e con la partecipazione dei pianisti Alberto Ranucci, Ruggero Ruocco e Gerardo Chimini. L’evento si svolgerà dunque nell’Auditorium del Conservatorio di Darfo in via Razziche 5, il giorno Sabato 2 aprile 2022 alle ore 17.00. L’appuntamento sarà ad ingresso libero, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.