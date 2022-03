Il country degli Yolomitas questa sera al Ciro Sound Live

Sarà una serata di country all’insegna del suono caldo e coinvolgente del quartetto degli Yolomitas quella di martedì 29 marzo al “Ciro Sound Live”, l’iniziativa che propone ogni settimana un dopo-cena con musica dal vivo.

Il concerto inizia intorno alle ore 21,15 e si svolge nella sala interna del Ristorante Pizzeria “Da Ciro”, a Mompiano in via Cacciadenno 6.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: 030 2004488.

Gli Yolomitas sono una band country-pop bresciana dal sound deciso, caratterizzato da una solida base ritmica, intrecci di strumenti a corde e armonie vocali. Propone un repertorio di inediti e cover della scena country americana. Nasce nel 2014 come duo acustico, formato da Michele Frosio (chitarra acustica e elettrica, mandolino, voce) e Davide Miglietti (batteria, percussioni, voce). Nel 2017 con l’idea di un nuovo progetto e nuove sonorità, si aggiunge Elisa Turra (chitarra acustica, voce) e nel 2019 completa la formazione Riccardo Loda (basso, contrabbasso).