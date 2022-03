A World of Sound venerdì allo Stupormundi Jazzclub

Venerdì 1 aprile 2022 dalle ore 21 lo Stupormundi Jazzclub di via Sant’Orsola 82e, a Brescia presenta il gruppo A World of Sound, il “two horns/bass/drums quartet” nato nel 2013 su iniziativa del sassofonista e compositore milanese Daniele Cavallanti.

Grazie al polistrumentismo di Francesco Chiapperini, all’impeto black della batteria di Toni Boselli e all’eccezionale ritmica del contrabbasso di Gianluca Alberti, il gruppo ha dato vita ad un repertorio che alterna brani originali e tributi ai grandi del jazz moderno. I quattro, senza scendere a compromessi, si ritagliano uno spazio originale in un settore di nicchia all’interno del filone jazzistico nazionale.

Ingresso 10 euro. Info e prenotazioni +39 030 24 22 121, info@stupormundijazzclub.com.