Questo pomeriggio a Elnòs shopping firmacopie di Valerio Mazzei

(red.) Venerdì 25 marzo alle ore 17,30 Valerio Mazzei sarà a Elnòs Shopping, al piano terra accanto all’Infopoint, per firmare le copie del suo nuovo album “Mi odi ma”, 10 tracce pop, che raccontano storie sentimentali di Valerio, capaci di essere anche intimo specchio per la Generazione Z, a cui la webstar appartiene e che rappresenta.

È un diario personale per attraversare ricordi, sogni, emozioni di un giovane ragazzo che diventa uomo, districandosi tra reti sociali e sciogliendo nodi nel cuore, in fondo come tutti.

Per partecipare all’evento si deve ritirare il pass all’Infopoint presentando il disco e lo scontrino d’acquisto. L’accesso all’area evento sarà regolata per numero di pass (20 numeri alla volta). I titolari dei primi 20 pass potranno accedere all’area delle ore 16.30; dalla stessa ora, i titolari dei pass dal 21 al 40 potranno attendere il proprio turno in apposita area delimitata in galleria; i numeri successivi al 40 saranno invitati ad unirsi alla coda, sempre per gruppi di 20, solo a firmacopie avviato, per evitare eccessivi assembramenti in galleria. Per accedere all’area dell’evento è necessario essere in possesso ed esibire il green pass rafforzato in corso di validità e indossare la mascherina FFP2, anche per gli accompagnatori (la disposizione non si applica ai bambini sotto i 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica).