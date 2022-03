Sabato allo Stupormundi Jazzclub, Corinna Grandi ed Edoardo Baroni

(red.) Sabato 26 marzo 2022 alle 21 presso Stupormundi Jazzclub in via Sant’Orsola, 82/e a Brescia è in programma Cabaret & Jazz, sul palcoscenico Corinna Grandi & Edoardo Baroni

Straordinaria attrice, con esperienza nel mondo della radio e del cabaret, Corinna Grandi si è esibita in passato anche sul palco di Zelig. Grazie alle sue parole irriverenti e a un guardaroba piuttosto eclettico, Corinna renderà la serata indimenticabile. Corinna è nata, vive e lavora a Milano dove ha studiato arte e recitazione e frequentato numerosi laboratori (tra gli altri con Paolo Rossi, Alessio Tagliento, Walter Leonardi, Serena Sinigaglia, Vladimir Olshansky, Paolo Nani, Cesar Brie…).

Attrice di inclinazione comica, si avvicina anche al mondo della radio e della clownerie, ed approda in tv dopo un bel po’ di gavetta, fino a partecipare a Zelig Off nel 2012 e Zelig Circus nel 2013. Oltre a essere attrice è autrice, insegnante e presentatrice di ogni tipo di evento, dalla sagra della polpetta al Ballo delle Debuttanti, e questo grazie a straordinarie capacità di adattamento e a un guardaroba piuttosto eclettico. L’obbiettivo è rendere il più serio degli eventi una piacevole e divertente esperienza.

A seguire, il concerto solista del bravissimo Edoardo Baroni, ormai una presenza costante e graditissima nel locale di via Sant’Orsola. Il talentuoso chitarrista propone un repertorio di brani dei migliori compositori jazz (Chick Corea, Steve Swallow, Miles Davis, Al Di Meola), di Piazzolla (Cafè 1930, Nighclub 1960, Libertango) e della suite Jazz Album, scritta da Paolo Ugoletti.

Ingresso 10 euro. Tel +39 030 24 22 121, e-mail: info@stupormundijazzclub.com.