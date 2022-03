Giovedì 17 marzo terzo concerto della rassegna su Regondi e la chitarra romantica

(red.) Giovedì 17 marzo 2022 a Brescia, nel Salone Da Cemmo del Conservatorio, con inizio alle ore 20, si terrà il terzo concerto della XI Rassegna Chitarristica intitolato “I 200 anni della nascita di Giulio Regondi e la chitarra romantica”.

Protagonisti del concerto saranno Leopoldo Saracino, Luca Trabucchi ed Enea Leone, docenti delle classi di Chitarra del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia e Darfo Boario Terme, con i loro studenti: Fabio Pietroboni, Lisa Soardi, Nicolas Falabella, Saverio Libergoli.

Il programma, incentrato sul periodo romantico come preannunciato dal titolo, prevede musiche di Marco Aurelio Zani De Ferranti, Giulio Regondi, Dionisio Aguado, Francois De Fossa. La serata avrà un suo seguito e un completamento musicale nel concerto dallo stesso titolo, che si terrà presso il Conservatorio di Darfo Boario Terme venerdì 6 maggio: due concerti dunque per commemorare la nascita del grande chitarrista e compositore Giulio Regondi (Ginevra 1822 – Londra 1872) e per sottolinearne l’importanza, coinvolgendo talentuosi allievi chitarristi. Si eseguiranno inoltre brani di altri autori romantici per chitarra solista, duo e trio di chitarre, volendo offrire così, nell’arco delle due serate, un panorama musicale del repertorio specifico di quel periodo.

L’appuntamento sarà a ingresso libero, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.