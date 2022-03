Martedì alla pizzeria Da Ciro Giorgio Cordini e Gaspare Bonafede

(red.) Torna la canzone d’autore al Ciro Sound Live, l’iniziativa che porta ogni martedì la musica dal vivo nel dopo-cena al Ristorante-Pizzeria “Da Ciro”, a Brescia. A proporcela il prossimo 8 marzo sarà Giorgio Cordini, il chitarrista-cantante che per otto anni ha suonato nella band di Fabrizio De Andrè, insieme al percussionista Gaspare Bonafede, maestro dei tamburi, dei colori e soprattutto dell’hang, particolare strumento melodico-percussivo del quale Bonafede è esperto e raffinato conoscitore.

Il concerto inizia intorno alle ore 21,15 e si svolge nelle sale interne del Ristorante Pizzeria “Da Ciro” a Mompiano in via Cacciadenno 6.

L’ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni e prenotazioni: 030 2004488

GIORGIO CORDINI – GASPARE BONAFEDE – canzone d’autore: dedicato alla donna

Giorgio Cordini, per otto anni chitarrista di Fabrizio De André, propone, in duo con il percussionista Gaspare Bonafede, un repertorio dedicato alla canzone d’autore, ripercorrendo le orme di personaggi che hanno scritto e interpretato brani indimenticabili, da Fabrizio De André a Francesco Guccini, da Ivano Fossati a Paolo Conte. Non mancano altre canzoni, alcune dedicate espressamente alla donna, altre tratte dal suo CD “Piccole Storie”, ispirate al linguaggio musicale e agli argomenti che ricorrono nei brani dei più grandi cantautori italiani.