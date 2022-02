“Sulle ali del Novecento”, omaggio a Camillo Togni e il suo tempo

La Associazione Dèdalo ensemble annuncia la XXVII edizione di Sulle ali del Novecento “… Camillo Togni e il suo tempo”. Si tratta di una serie di concerti che si svolgeranno tra il 27 febbraio e il 27 novembre 2022 e che seguono l’idea conduttrice di questa stagione: un omaggio alla figura di Camillo Togni e al suo mondo, ai suoi maestri, ai suoi punti di riferimento musicali, ai musicisti suoi amici, ai suoi eredi nella terra bresciana e non solo.

Tutti i concerti sono a ingresso libero con la formula dell’ingresso responsabile (obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina FFp2 ). Quattro all’Auditorium San Barnaba, quattro al Teatro Sancarlino, due al Conservatorio Luca Marenzio (uno riservato agli studenti), uno a Villa Togni a Gussago più l’incontro istituzionale in memoria di Camillo Togni al Salone Vanvitelliano. Ogni concerto sarà preceduto dalle consuete guide all’ascolto.

“Gli appuntamenti”, informa una nota, “sono stati programmati sia mettendo a frutto le risorse del nostro ensemble sia coltivando il rapporto con i giovani, persone e istituzioni che hanno saputo comprendere la forza della nostra proposta e con il decisivo sostegno della famiglia Togni. Nove sono le produzioni di dèdalo ensemble. Come ogni anno sosterremo la campagna di sensibilizzazione portata avanti da Ail e Admo per la donazione del midollo osseo per le leucemie con il tradizionale concerto “In ricordo di Fiore”, con il ritorno di un artista che ha già collaborato con noi per questo tradizionale e sentito appuntamento”.