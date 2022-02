Sabato in San Barnaba il concerto di apertura dell’anno accademico del Conservatorio

(red.) Sebbene con un certo ritardo rispetto alla tradizionale scansione del calendario – ritardo dovuto a ragioni di forza maggiore legate alla pandemia -, il Conservatorio di Musica ‘Luca Marenzio’ di Brescia è lieto di presentare al pubblico cittadino il concerto di inaugurazione ufficiale dell’Anno Accademico 2021-2022.

L’evento si svolgerà presso l’Auditorium San Barnaba, sabato 26 febbraio 2022 alle ore 20.00 con l’esecuzione da parte dell’Orchestra Stu.D.I.O. del Conservatorio di Brescia e Darfo Boario Terme della Sinfonia per archi n. 10 in si minore di Felix Mendelssohn-Bartholdy e della Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven.

Direttore e primo violino sarà il M° Alberto Martini, docente di violino presso il Conservatorio cittadino.

Il Progetto STU.D.I.O., attivo ininterrottamente dall’Anno Accademico 2017/18 nonostante le varie difficoltà causate dalla pandemia (particolarmente penalizzanti per l’attività orchestrale), ha caratteristiche di didattica trasversale, e consiste nella costituzione di un gruppo orchestrale di qualità, formato da docenti e studenti del Conservatorio di Brescia e Darfo vincitori di borse di studio; esso rappresenta per questi ultimi un’importante occasione formativa di pratica musicale a fianco dei docenti, e nel contempo rappresenta il Conservatorio di entrambe le sedi nelle produzioni destinate al pubblico. La composizione del nucleo orchestrale di base è relativa a un organico di orchestra da camera ampliata, tuttavia l’organico viene ampliato o eventualmente ridotto in relazione alle esigenze della programmazione artistica.

L’appuntamento è ad ingresso libero, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.