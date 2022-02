“Il classico va di moda”, quattro appuntamenti a Palazzo Wimmer di Gardone Riviera

(red.) L’assessorato alla Cultura del Comune di Gardone Riviera organizza una rassegna musicale dal titolo “Il classico va di moda”: quattro pomeriggi di musica classica nel salone dell’appena restaurato e riarredato Palazzo Wimmer, ex Casinò, in corso Giuseppe Zanardelli 166, a Gardone Riviera. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti senza prenotazione, ma presentando il Super Green Pass.

Avendo riscontrato una buona affluenza di pubblico, proveniente da tutti gli angoli della provincia, agli eventi classici proposti durante l’anno passato, l’assessorato alla Cultura ha deciso di confermare nuovamente nella programmazione culturale del 2022 più concerti di questo genere. Assistiti nella ricerca di proposte valide da Mario Malagnini, tenore che ha calcato i palchi dei più prestigiosi teatri europei e Katja Lytting, mezzosoprano e docente al conservatorio di Modena, sono state selezionate e messe in calendario le seguenti proposte:

Domenica 27 febbraio dalle ore 17,00 alle 18,30, Il salotto dell’800: Simona Evangelista, flauto; Sofia Ferrara Salute, flauto; Nicola Fratti, pianoforte

Domenica 13 marzo dalle ore 17,00 alle 18,30, Danzare suonando: Pianoforte a quattro mani, Amina Truica e Paola Del Giudice.

Domenica 24 aprile dalle ore 17,00 alle 18,30, Trio Linoci – Lentini – Savigni: Cosimo Linoci, clarinetto; Eugenia Lentini, violino; Laura Savigni, pianoforte.

Domenica 22 maggio dalle ore 17,00 alle 18,30, Concerto lirico pianistico con Valentino Salvini.

Altre informazioni sono reperibili sulla pagina Facebook assessorato alla Cultura di Gardone Riviera.