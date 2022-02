Giovedì al salone Da Cemmo, la vita e le opere di Clara Schumann

(red.) La Stagione concertistica 2021-2022 organizzata dal Conservatorio di Musica ‘Luca Marenzio’ mette in programma a Brescia nel Salone Pietro da Cemmo del Conservatorio (piazzetta A. Benedetti Michelangeli, 1), il giorno giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 20.00 (secondo il nuovo orario, anticipato rispetto agli anni scorsi), un concerto teatrale intitolato “Clara”.

Si tratta di uno spettacolo nato per raccontare la vita e le opere di Clara Schumann, straordinaria musicista e virtuosa pianista, compositrice, madre di otto figli e moglie di Robert Schumann; una figura che rappresentò un esempio di donna forte e coraggiosa, in relazione con i maggiori musicisti del suo tempo.

Scritto da Alice Mazzotti nel 2019 in occasione del bicentenario della nascita della musicista, lo spettacolo ha l’obiettivo di valorizzare a far conoscere un’artista e un repertorio poco eseguito anche se di notevole valore.

Il ritratto di Clara, prendendo avvio dal giorno della morte di Robert, 29 luglio 1856, ripercorre i successi della bambina prodigio, il rapporto con il marito, le grandi tournée in tutta Europa, la vita familiare, la corrispondenza con amici e parenti, il legame con Johannes Brahms durante i quarant’anni di intensa attività musicale seguiti alla scomparsa di Robert. Brani per pianoforte solo e per canto e pianoforte si alternano al racconto della vita di Clara Schumann, a frammenti tratti dalle sue numerose lettere, al ricordo e alle riflessioni di un narratore che l’ha conosciuta bene.

Protagonisti della serata saranno il soprano Valentina Di Blasio, il pianista Alberto Ranucci e l’attore Daniele Squassina, interpreti già noti al pubblico bresciano, per aver partecipato in passato a numerose manifestazioni organizzate dal Conservatorio cittadino.

L’appuntamento sarà ad ingresso libero, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.