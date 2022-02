Con “Incantami”, giovani artisti bresciani al teatro Der Mast

(red.) Grazie alla vittoria di un bando di Fondazione Cariplo, alla collaborazione con Associazione Alchimia e Jazz On The Road, da febbraio sino ad aprile si terrà, una volta al mese (il 26 febbraio, il 12 marzo e il 9 aprile), l’evento “Incantami” in cui si esibiranno giovani artisti under 35 che operano nel territorio bresciano. Sul palco del teatro Der Mast di via Carducci 17/e a Brescia saliranno ogni sera tre formazioni musicali diverse e un corpo di ballo, mentre in galleria si svolgerà una mostra di scultori/scultrici, pittori/pittrici o illustratori/illustratrici che potranno raccontare e mostrare il proprio processo creativo dal vivo realizzando un’opera nel corso della serata stessa.

In apertura ed in chiusura è prevista l’esibizione sul palco, o in platea a seconda al tipo di coreografia, di un corpo di ballo di professionist* e di alliev* delle scuole di danza della città. In questo modo verrà agevolata la nascita spontanea di una rete di collaborazioni artistiche e creative, che porterà professionist*, appassionat* e studenti/studentesse di varie discipline ad avvicinarsi, a conoscersi e a confrontarsi.

Ogni serata sarà presentata e accompagnata da un giovane presentatore che introdurrà gli artisti e contestualizzerà ogni intervento. Uno degli obiettivi del progetto è quello di dare la possibilità a un gran numero di giovani artist* di esibirsi e mostrare le proprie capacità, acquisite con anni di studio ed impegno, uscendo dalle

logiche commerciali di talent show e affini.

L’azione “Incantami” non si concluderà alla fine di ogni appuntamento dal vivo, ma proseguirà sui social network creando un rapporto ancora più forte con il pubblico e rinforzando il suo ruolo di promozione culturale nella collettività. I giovani spettatori sentendosi partecipi di un format che è già di per sé una performance artistica inclusiva, potrebbero scoprire dentro di loro un estro creativo insospettato.

L’obiettivo è far entrare i giovani in teatro, da considerare un luogo “possibile”, accessibile, un’alternativa di intrattenimento e divertimento, un luogo che può essere dinamico, modellabile. Ad esempio, sempre nel rispetto di regole e normative, ripensandone lo spazio: si potranno togliere le sedie dalla platea, si potrà stare in piedi, decidere di crearsi un percorso, scegliere di vedere le opere esposte in galleria mentre i concerti sono iniziati, soffermarsi ad ammirare i giovani pittori o scultori al lavoro mentre il narratore presenterà i prossimi artisti. Oppure si potrà portare la coreografia in platea, spostare l’attenzione dal palco al pubblico per coinvolgerlo e rendere gli spettatori parti integranti e partecipanti all’opera stessa.