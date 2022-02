“Tracce Ribelli”: l’Ottava riparte con un doppio evento

(red.) L’Ottava riparte dopo l’ultimo ennesimo stop dovuto all’emergenza sanitaria con un evento “doppio”: la presentazione di una mostra e un live. Il gruppo Paesaggi tra i solchi, formato da Piero Tarantola, Rolando Capra, Ugo Buizza e Sergio Zappavigna, presenterà l’esposizione di copertine di LP dal titolo TRACCE RIBELLI: RIVOLUZIONE E (DIS) INTEGRAZIONE RAZZIALE NELLE COPERTINE DEI LONG PLAYING.

Sarà un breve viaggio attraverso le copertine dei dischi che hanno raccontato l’evoluzione sociologica della musica.

Dai primi del ‘900 ad oggi, si è accumulata un’immensa quantità di registrazioni pubblicata nei formati a 33 e 45 giri, diventando in questo modo accessibile a tutti. Buona parte di questa musica ha mantenuto il potenziale di protesta e rimane testimonianza della condizione umana degli “ultimi”. Le copertine di molti di questi dischi sono divenute iconiche e rappresentative di una forma di multimedialità ante litteram. La mostra rimarrà esposta fino a fine Marzo e sarà corredata da ulteriori incontri e visite guidate durante questo periodo.

La presentazione sarà arricchita dalla musica dal vivo di alcuni allievi dell’Ottava che suoneranno una selezione di brani citati durante la serata. Un’importante occasione per ripartire in sicurezza e per ridare slancio alle attività musicali che hanno continuato anche durante questo difficile periodo. Le attività dell’Ottava dunque ricominciano e Sabato 19 febbraio sarà l’occasione per esporre il nuovo calendario. Alcune anticipazioni: il 25 Febbraio torna il secondo appuntamento con “THE BEATLES MAGICAL HARMONY TOUR” ideato e condotto da Paolo Cavagnini. Il 1 Marzo poi riprenderà OPEN OTTAVA condotto da Jury Magliolo, un palco aperto a chi ha voglia e urgenza di suonare dal vivo. Le porte al pubblico si apriranno a partire dalle 19:00 per l’aperitivo. La serata inizierà alle 20:45. Per partecipare è necessario prenotare proprio posto, in maniera molto semplice: dal sito www.ottava.it alla pagina “EVENTI OTTAVA”. All’ingresso verrà controllato il Green Pass RAFFORZATO, così come la tessera associativa 2022 all’associazione Ottava APS.