Martedì 15 riparte il “Ciro Sound Live” con le canzoni di Battisti

(red.) Due anni fa, nel febbraio del 2020, si interrompeva forzatamente il “Ciro Sound Live”, un’attività musicale che aveva avuto inizio nel giugno del 2012 ed era cresciuta gradualmente sino a diventare una importante vetrina per i più noti musicisti bresciani e non solo. Ogni martedì sera presso la pizzeria Da Ciro in via Cacciadenno 6 a Mompiano, Brescia (tel 030 2004488) veniva proposto un dopo cena con musica rigorosamente live, un paio d’ore che spaziavano liberamente in ogni genere musicale, dalla canzone d’autore al jazz, dal blues al rock, dalla musica sudamericana a quella etnica.

Ritornate le condizioni che permettono una riapertura anche per le iniziative musicali, si è deciso di ricominciare l’avventura del “Ciro Sound Live”. E si riprenderà proprio da dove il discorso era stato forzatamente interrotto: martedì 15 febbraio a riaprire le serate musicali saranno gli “Amici di Francesca”, trio formato da Gigi Berghem (chitarra e voce), Mario Fogazzi (batteria) e Dino Riccardi (tastiere), che riproporrà le più famose canzoni di Lucio Battisti, con arrangiamenti che ricordano molto da vicino gli originali.

Il programma proseguirà martedì 22 febbraio con “The Crowsroads”, duo folk-rock dal sound essenziale, ruvido e coinvolgente, formato dai fratelli Matteo (chitarra e voce) e Andrea Corvaglia (armonica e voce), caratterizzato dall’intreccio tra un uso creativo e incisivo dell’armonica, solide ritmiche di chitarra, e voci.

Il jazz si affaccerà al “Ciro Sound Live” martedì 1 marzo con un eccezionale duo, formato da musicisti di casa nostra che sono apprezzati in tutta Italia e nel mondo: si tratta di Fausto Beccalossi alla fisarmonica e Sandro Gibellini alla chitarra, che per l’occasione eseguiranno brani di loro composizione e rivisiteranno il repertorio italiano e brasiliano.

L’inizio dei concerti è previsto intorno alle ore 21,15. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni e prenotazioni: 030 2004488.