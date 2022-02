Forfait del Maestro Valerij Gergiev, stasera l’Orchestra Mariinskij è diretta da Mikhail Sinkevich

(red.) La Fondazione Teatro Grande informa che il Maestro Valerij Gergiev, per motivi di salute non può partecipare al concerto di questa sera di venerdì 11 febbraio dell’Orchestra Mariinskij e sarà sostituito alla direzione dal Maestro Mikhail Sinkevich. Il programma resta invariato.

Tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per il concerto e desiderano assistere allo spettacolo possono utilizzare il biglietto già acquistato e presentarsi direttamente in Teatro questa sera.

La Fondazione offre comunque la possibilità di richiedere il rimborso del biglietto acquistato nei giorni di sabato 12 febbraio e lunedì 14 febbraio (15.30-19.00) presentando obbligatoriamente il biglietto già acquistato alla Biglietteria del Teatro Grande.

Il Maestro Sinkevich dirige regolarmente concerti al Teatro Mariinskij; in tournée con l’Opera e Balletto del Mariinskij è apparso al Metropolitan, alla Royal Opera House Covent Garden, alla Festspielhaus di Baden-Baden, a Los Angeles, Washington e ai Festival di Salisburgo e Melbourne. Collabora con i principali Teatri d’Opera russi (Teatro Bolshoi, Novosibirsk, Perm e Kazan) e con altri teatri di prestigio internazionale.