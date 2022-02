Gardone R, a Palazzo Wimmer due serate con il jazz

(red.) L’assessorato alla Cultura del comune di Gardone Riviera organizza nel recentemente restaurato Palazzo Wimmer, ex Casinò, due serate jazz, entrambe di sabato alle ore 21,00.

Sabato 12 febbraio si esibiscono Sugarpie and the Candymen. Si tratta di un gruppo musicale jazz italiano formatosi nel 2008 in Emilia-Romagna. Conosciuti in parte anche grazie ad alcune collaborazioni con Renzo Arbore, sono noti per aver riarrangiato nel loro genere, ovvero il jazz, molti brani popolari di artisti e gruppi notevolmente conosciuti.

Sabato 26 marzo invece è di scena la Jessita MC Kenney Band: Jessita propone un omaggio alle più belle voci jazz “femminili” americane, nel gruppo ci sono anche coriste sempre statunitensi. Jessita MC Kenney è stata famosa negli anno ’80 con un brano dance andato classifica in Gran Bretagna.