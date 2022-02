Sanremo 2022: i “Brividi” di Blanco e Mahmood sul palco

(red.) E’ bastata una sola esibizione, per decretare, a furore (quasi) di popolo la vittoria di Mahmood e Blanco, il giovanissimo (18 anni) artista bresciano di Calvagese, al festival di Sanremo 2022.

Il brano del duo, intitolato “Brividi”, è già al primo posto in classifica su Spotify, ma, soprattutto, quello che conta nella gara canora, in vetta alla graduatoria dopo la prima serata dello show, andata in onda martedì sera su Rai1. Il già vincitore rivelazione del Festival nel 2019 e il cantautore bresciano hanno staccato La Rappresentante di Lista, al secondo posto e, all’ultimo gradino del podio (ancora virtuale) Dargen D’Amico. E a seguire Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Noemi, Michele Bravi, Rkomi, Achille Lauro, Giusy Ferreri, Yuman e Ana Mena.

Le voci di Mahmood e di Blanco (nome d’arte di Riccardo Fabbriconi, classe 2003) hanno conquistato la platea ed il pubblico, con un brano molto complesso dal punto di vista tecnico e un testo che porta anche la “firma” rap del giovane gardesano, salito alla ribalta della scena musicale italiana nel 2021, prima con alcuni singoli e poi con l’album “Blu celeste”, che, in sole due settimane ha ottenuto il disco di platino.