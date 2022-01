Lunedì, nel Ridotto del Grande, David Greilsammer in ‘Labyrinth’

(red.) Proseguono gli appuntamenti della Stagione della Società dei Concerti nel Ridotto del Teatro Grande. Lunedì 31 gennaio alle ore 20.00 si esibirà per la prima volta a Brescia David Greilsammer, direttore d’orchestra e pianista riconosciuto come uno degli artisti più audaci del mondo classico. Oltre a presentare spettacoli innovativi, che spaziano dalla musica barocca alla musica contemporanea, il Maestro Greilsammer ha ricevuto numerosi apprezzamenti anche per le sue interpretazioni di Mozart. Conosciuto per i suoi programmi eclettici e affascinanti, ha vinto importanti riconoscimenti internazionali come il French Music Awards e Labyrinth è stato segnalato tra i migliori album dell’anno da The New York Times, Haaretz, The Boston Globe e Npr.

Il Maestro si esibirà nel recital pianistico Labyrinth, che prende il nome proprio dal suo ultimo lavoro discografico, dal primo barocco alla musica dei nostri tempi, già definito dalla stampa internazionale come “geniale”, “affascinante” e “coraggioso”.

Grazie alla sua struttura accattivante e singolare, Labyrinth offre l’opportunità di intraprendere un viaggio iniziatico estremo: sette capitoli musicali in cui la musica del passato si unisce ai suoni dei nostri giorni.

Un progetto innovativo in cui il Maestro Greilsammer prova a sfidare l’idea del concerto classico, cercando di trovare percorsi alternativi che diano vita a nuovi modi di eseguire un recital solistico nel 21° secolo.

I biglietti per il concerto sono acquistabili (20 euro intero, 15 euro ridotto under 30 e over 65) alla biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto inoltre un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. Ricordiamo che la Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente.

Si ricordano gli orari di apertura della biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la Biglietteria sarà aperta fino all’orario di inizio spettacolo.