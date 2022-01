Jazz, il laboratorio orchestrale “La fabbrica dei suoni” del Conservatorio

(red.) Nell’ambito della rassegna Spazio Marenzio, il Conservatorio cittadino propone un laboratorio orchestrale jazz, a cura di Corrado Guarino e Bruno Tommaso.

Si tratta del progetto orchestrale “La fabbrica dei suoni – quaderno di studi per orchestra jazz a organico variabile” di Bruno Tommaso, pensato con finalità didattiche, nel quale la musica utilizza come linguaggio di riferimento il jazz, ma si presta anche a esecuzioni con organico misto, comprendente musicisti di formazione jazz e classica.

Oltre al lavoro specifico del laboratorio, alla concertazione e alla pubblica esecuzione della partitura, il progetto prevede due incontri teorici aperti anche al pubblico esterno in cui Bruno Tommaso e Luca Bragalini illustreranno le tecniche compositive adottate e il loro inquadramento nella storia del jazz e più in generale della musica del ‘900.

Inoltre la presenza del Maestro Tommaso – contrabbassista, compositore e docente – darà l’opportunità di presentare al pubblico il libro “La scuola che sognavo. La musica come bene comune, il jazz come dialogo” recentemente pubblicato da Edipan. La presentazione avverrà in collaborazione con la Libreria Rinascita di Brescia.

Le proposte al pubblico saranno dunque le seguenti:

Giovedì 3 febbraio 2022, dalle ore 16.00 alle 17.30, presso il Salone Da Cemmo del Conservatorio: conferenza di Bruno Tommaso “La famiglia allargata del jazz”.

Venerdì 4 febbraio 2022, dalle ore 16.00 alle 17.30, ancora presso il Salone Da Cemmo: conferenza di Luca Bragalini “Un film senza film”.

Per questi due incontri, la cui partecipazione è gratuita e aperta tutti, è richiesta una prenotazione da effettuarsi inviando una mail entro il 31 gennaio all’indirizzo di posta elettronica corrado.guarino@consbs.it.

Sabato 5 febbraio 2022 alle ore 17.00, presso il Salone Da Cemmo del Conservatorio: presentazione del libro “La scuola che sognavo. La musica come bene comune, il jazz come dialogo” di Bruno Tommaso in collaborazione con la libreria “Rinascita” di Brescia.

Sabato 5 febbraio 2022 alle ore 20,00, presso l’Auditorium San Barnaba il Concerto conclusivo del laboratorio orchestrale jazz, con l’Ensemble jazz del Conservatorio Luca Marenzio diretto dal M° Corrado Guarino.

Per questi due eventi l’ingresso sarà libero, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.